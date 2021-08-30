جامعة الأزهر: تسكين أكبر عدد بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، إن التسجيل في تنسيق المدن الجامعية مستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن الجامعة تعمل على ثلاثة مناطق أساسية، هي القاهرة والوجهين البحري والقبلي، ولها 21 مدينة جامعية منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن العدد الذي سيتم تسكينه للعام الدراسي الجديد سيكون أكبر من عدد العام الماضي، وذلك بسبب المعاناة التي حدثت على خلفية جائحة كورونا، وهو ما أدّى إلى تقليل الكثافة الطلابية داخل المدن الجامعية.

وأكّد أن الأمور ستكون أفضل هذا العام، لا سيّما بدخول عدة مبانٍ داخل التسكين، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، غير أنه أفاد بأنه لا يوجد حصر بشأن العدد المتوقع تسكينه.

وفتحت جامعة الأزهر، يوم الأحد، باب تنسيق المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا من خلال موقع خدمات الجامعة، وقالت إن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير ممتاز، أو جيد جدًّا.

وطالبت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.. مشددة على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من خلال الموقع: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPag