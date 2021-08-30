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غدا.. العرض الخاص لفيلم «ماكو» بإحدى سينمات التجمع

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:20 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:20 م

يحتفل أبطال وصناع فيلم "ماكو"، غدا الثلاثاء، بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى سينمات منطقة التجمع، قبل أن يبدأ عرضه جماهيريا الأربعاء، بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

كانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد طرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم، التي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

وبدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي 4 سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة "سالم إكسبريس" الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي.

الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.

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