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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 15 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3171 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11258 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 433 قضية بمجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 145 قضية شملت كل المخالفات: تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، وتغير نشاط وحدة سكنية ومهنية، وسرقة تيار كهربائيّ ومياه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



