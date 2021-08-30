الصحة العالمية: كورونا سيحصد أرواح 236 ألف أوروبي بحلول ديسمبر المقبل

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن أوروبا قد تسجل 236 ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر المقبل ما لم يتم تسريع معدلات التطعيم.



وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوج، إن "الركود في تلقي اللقاحات في أنحاء أوروبا يعد أمرًا مقلقًا للغاية، وأن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، حسبما أوردت صحيفة تليجراف البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا سجلت 1.3 مليون حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن.



وأرجع كلوج زيادة انتقال العدوى إلى تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات فضلًا عن ازدياد السفر خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه رغم حصول ما يقرب من نصف سكان أوروبا على تطعيم كامل ضد كورونا، إلى أن التطعيمات انخفضت بنسبة 14% خلال الأسابيع الستة الماضية بسبب صعوبة الحصول على اللقاحات في بعض الدول والتردد في الحصول على اللقاح في دول أخرى.