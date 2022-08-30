العراق: توقف بورصة الدولار والذهب عن التداول في بغداد

توقفت البورصة الرئيسية لبيع الدولار وأسواق الذهب (الجملة) بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه منذ أمس.

وذكرت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية اليوم، إن البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية ببغداد، والمتخصصة بتداول صرف الدولار الأمريكي، وأسواق بيع الذهب بالجملة في شارع النهر وسط العاصمة، أغلقت أبوابها اليوم نتيجة حظر التجوال، والاحداث الامنية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

ووفق الوكالة، شهدت أسعار الدولار في أربيل عاصمة إقليم كردستان ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار.