فولهام يهزم برايتون وكريستال بالاس يتعادل مع برنتفورد بالدوري الإنجليزي

فاز فريق فولهام على ضيفه برايتون 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي تعادل فيه كريستال بالاس مع ضيفه برنتفورد 1 /1.

وعلى ملعب كرافين كوتاج تقدم ألكسندر ميتروفيتش بهدف لفولهام في الدقيقة 48 ثم جاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض بنيران صديقة وسجله لويس دينك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وتكفل أليكسيس ماك اليستير بالهدف الوحيد لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى ثمان نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد برايتون عند عشر نقاط في المركز الرابع بعد تكبده الهزيمة الأولى. وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم ويلفريد زاها بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 59 لكن يوان ويسا خطف هدف التعادل لبرنتفورد قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع برنتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع مقابل خمس نقاط لكريستال بالاس في المركز الثالث عشر.