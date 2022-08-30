العمليات المشتركة في العراق تنفي إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، قيام ‏طائرات بعمليات إنزال لقناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء.

وشددت القيادة، على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: "في الوقت الذي أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع بدون التدقيق فيها".

وأضاف البيان: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو يدعي من نشره أن هناك ‏طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء".

وتابع: "نود أن ننوّه بأن هذا الفديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق"، داعياً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".

وتوترت الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وقتل ثمانية أشخاص وأصيب 19 آخرون في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

وفُرِض حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء الاثنين، في خطوة راهنت عليها السلطات لخفض التوتر.