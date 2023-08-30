روسيا ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الأربعاء، إن روسيا رصدت تفشياً لإنفلونزا الطيور من سلالة «H5N1»، شديدة العدوى في مزرعة دواجن بالجزء الغربي من البلاد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وذكرت المنظمة ومقرها باريس، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات الروسية، أن التفشي رصد في جمهورية تتارستان، وأدى إلى نفوق 17 ألفاً و800 طائر من أصل 195 ألفاً و503 طيور، مع ذبح العدد المتبقي من الطيور.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية الأرجنتينية العثور على أكثر من مائة جيفة لأسود البحر في الأيام الأخيرة على سواحل الأرجنتين، وهو معدل نفوق مرتفع يُعزى إلى إنفلونزا الطيور.

وفي مقاطعة ريو نيجرو في جنوب البلاد، أفادت أمانة البيئة في بيان، وجود «أكثر من 50 حيواناً نافقاً على طول الساحل، يُظهر الكثير منها أعراضاً تتوافق مع إنفلونزا الطيور»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورُصدت عشرات الجيف الأخرى لأسود البحر الأمريكية الجنوبية من صنف «أوتاريا فلافيسنس»، وهو نوع معروف محلياً، على سواحل مار ديل بلاتا أو نيكوتشيا، على مسافة 400 إلى 500 كيلومتر جنوب العاصمة بوينس آيرس، وصولاً إلى مقاطعة سانتا كروز في أقصى جنوب البلاد، وفق الهيئة الوطنية للصحة ونوعية الغذاء (سيناسا).

ومنذ مطلع الشهر الحالي، تُرصد على نحو شبه يومي حالات جديدة على طول السواحل الأرجنتينية الممتدة 4500 كيلومتر على المحيط الأطلسي، من ريو دي لا بلاتا إلى أرخبيل تييرا دل فويغو (أرض النار)، حيث تم الإعلان عن حالات أولى مطلع أغسطس.