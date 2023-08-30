ارتفاع أسعار القمح بعد تصاعد الأعمال العدائية في البحر الأسود مجددا

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ارتفعت أسعار القمح من أدنى مستوى سجله في أوائل يونيو بعد تصاعد الأعمال العدائية مجددا بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، الذي يعتبر الممر البحري الأهم لتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية.

وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو إلى نسبة 0.7% اليوم الأربعاء بعد تراجع بنسبة 6% على مدار الأربع جلسات الماضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام تدمير 4 زوارق سريعة تحمل جنود أوكرانيين في البحر الأسود. كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن روسيا نفذت هجوما بالطائرات المسيرة بالقرب من ميناء سيفاستوبول.

أصبحت القنوات النهرية الأوكرانية مهمة بشكل متزايد للتحايل على الحصار الذي تفرضه موسكو على نقل الحبوب عبر البحر الأسود. واستهدفت المسيرات الروسية أوائل الشهر الجاري موانئ على نهر الدانوب من بينها إزميل.

ومازال القمح منخفضا بنسبة 20% تقريبا العام الجاري عقب حصاد وفير في أجزاء من النصف الكرة الشمالي.

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية الجمعة الماضية، من تقديراتها للشحنات الروسية في موسم 2023-2024، وعززت توقعاتها لمخزون القمح الأمريكي أكثر مما توقعه المحللون سابقا في المتوسط.

وتصاعدت حدة الأعمال العدائية في البحر الأسود خلال الشهر الحالي بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي والذي كان يسمح بمرر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ورغم الارتفاع الأخير مازال سعر القمح القياسي أقل بنسبة 24% تقريبا عن بداية العام الحالي بفضل تحسن المحصول فى بعض مناطق الجزء الشمالي من العالم.

وارتفع سعر القمح اليوم بنسبة 0.6% إلى 6.04 دولار للبوشل (حوالي 27.2 كيلوجرام) تسليم ديسمبر المقبل في تعاملات الساعة الخامسة و26 دقيقة صباحا بتوقيت لندن. كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.3%، وسجل سعر فول الصويا تغيرا طفيفا.