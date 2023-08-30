واصل الثلاثي بوجدان بوجدانوفيتش ونيكولا ميلوتينوف ونيكولا جوفيتش تألقهم وقادوا المنتخب الصربي إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم لكرة السلة، بالفوز الكبير على منتخب جنوب السودان 115 / 83 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وحقق المنتخب الصربي العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة، حيث حقق اليوم الانتصار الثالث على التوالي له في المجموعة، وحجز مقعده بجدارة في الدور الثاني.

وسجل بوجدانوفيتش 23 نقطة وتسع تمريرات حاسمة مقابل 17 نقطة و13 متابعة من زميله ميلوتينوف و25 نقطة وثلاث تمريرات حاسمة ومتابعتين لجوكيتش.