السفارة الروسية في واشنطن تدين المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف

وصفت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بإرسال حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بأنه "ذروة النفاق".

وقالت السفارة، في بيان عبر قناتها الرسمية على تليجرام، إن "تسليم قاذفات الصواريخ المتعددة من طراز "هيمارس" وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى ذخيرة أخرى تبلغ قيمتها ربع مليار دولار، لنظام زيلينسكي المفلس، هو ذروة النفاق"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "ويزداد النفاق عندما يعزو المسئولون تقديم المساعدات العسكرية إلى "القلق" من أجل الشعب الأوكراني. وفي الواقع، لن تتخلى واشنطن عن مفهوم محاربة روسيا حتى آخر أوكراني".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.

وبحسب وزارة الدفاع، قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة ما يربو على 43 مليار دولار لكييف منذ نشوب الحرب في 24 فبراير 2022.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في بيان مكتوب، "إن روسيا شنت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت عن طريق سحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية".

وأضاف بلينكن "وحتى تفعل ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين إلى جانب أوكرانيا، مهما استغرق الأمر".