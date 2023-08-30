مؤسسة القلب البريطانية: الأطعمة فائقة المعالجة تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أكدت مؤسسة القلب البريطانية أن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ونوهت المؤسسة بدراستين تم تقديمهما مؤخرا في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام حول الأطعمة فائقة المعالجة، حيث أظهرت الدراسة الأولى، التي تتبعت 10000 امرأة أسترالية لمدة 15 عاما، أن من تناولن كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة في نظامهن الغذائي كن أكثر عرضة بنسبة 39 بالمئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من غيرهن ممن لا يتناولنها بكثرة.

وأظهرت الدراسة الثانية، وهي عبارة عن تحليل واسع النطاق لعشر دراسات شملت أكثر من 325 ألف رجل وامرأة، أن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة بنسبة 24 بالمئة للإصابة بأمراض خطيرة في القلب والدورة الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والذبحة الصدرية.

ووفقا للدراستين، ظلت العلاقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم قائمة، حتى بعد قيام الباحثين بتعديل تحليلهم ليأخذ في الاعتبار تأثير الملح والسكر والدهون والمواد المغذية الأخرى، ما يشير إلى أن المعالجة نفسها ضارة.

وتوصل الباحثون إلى أن زيادة استهلاك تلك الأطعمة بنسبة 10 بالمئة في السعرات الحرارية اليومية ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6 بالمئة، وكان أولئك الذين تشكل الأطعمة فائقة المعالجة نسبة أقل من 15 بالمئة من نظامهم الغذائي، الأقل عرضة لخطر الإصابة بأي مشاكل في القلب.

يشار إلى الأطعمة فائقة المعالجة، وتشمل حبوب الإفطار والوجبات الجاهزة والبيتزا المجمدة والحلويات والبسكويت، تم انتاجها باستخدام سلسلة من العمليات الصناعية، وغالبا ما تحتوي على نسب عالية من الملح والسكر والمواد المضافة والمواد الحافظة.