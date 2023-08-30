فاتي يقترب من الرحيل عن برشلونة

اقترب الإسباني أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة، من مغادرة الفريق الكتالوني، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد أنسو فاتي مع برشلونة في صيف عام 2027.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «راديو كوبيه» الإسبانية، عقد بوري فاتي والد اللاعب اجتماعا مع وكيله خورخي مينديز أمس الثلاثاء لمناقشة الرحيل المحتمل للاعب عن صفوف البلوجرانا.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن فاتي سيكون على استعدادا للاستماع إلى العروض المقدمة لديه ومغادرة برشلونة، بالرغم من عدم رغبة اللاعب المغادرة، لكنه استسلم لضغوط المحيطين به ومنح الضوء الأخضر للرحيل.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض فرق الدوري الإنجليزي أبدت اهتمامًا بضم فاتي، مثل تشيلسي وتوتنهام، حيث أن فرص رحيل اللاعب عن البارسا هي 75%، على أن يكون يوم الأربعاء حاسمًا في مستقبله ووجهته القادمة.