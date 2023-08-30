مقتل شخصين على الأقل جراء تصادم شاحنات على طريق سريع في ألمانيا

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نجا عدد من سائقي السيارات من الموت بعد تصادم عدة شاحنات على طريق سريع في ألمانيا الثلاثاء مما تسبب في انفجار أسطوانات غاز واشتعال النيران في شاحنة بضائع خطرة.

ويعتقد أن اثنين على الأقل من سائقي الشاحنات لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع على الطريق السريع 2 في ولاية ساكسونيا أنهالت، حسبما ذكرت إدارة شرطة ماجدبورج مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة: "في هذه العملية، دفع (سائق شاحنة البضائع الخطرة) ثلاث شاحنات أخرى لتصطدم ببعضها البعض"، ثم قاد سائق شاحنة خامس إلى موقع الحادث.

وكانت الشاحنة الأخيرة محملة بحاويات عالية الضغط مملوءة بأكسيد النيتروز. ونتيجة للتصادم، اندلع حريق. وانتشرت ألسنة اللهب من الشاحنة.