رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة شنت حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن رفع 663 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 191 حالة بدمنهور، و33 حالة برشيد، و80 حالة بالدلنجات، و359 حالة بأبو حمص.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.