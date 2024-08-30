نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسئول بمنظمة الصحة العالمية قوله إن 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال سوف تُسلّم إلى غزة قبل بدء الحملة في الأول من سبتمبر، مشيرا إلى ان هناك 400 ألف جرعة في الطريق.

وأمس الخميس، قال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على 3 هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، ريك بيبركورن، أن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحا والثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة 3 أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة 3 أيام، يليها شمال غزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في 23 أغسطس، أن طفلا واحدا على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاما لطفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد رصد الفيروس في عيّنات مياه جمعت نهاية يونيو في خان يونس ودير البلح.