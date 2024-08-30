وفاة ملك شعب الماوري في نيوزيلندا عن 69 عاما

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توفي ملك شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو عن عمر يناهز 69 عاما، حسبما أعلن مكتبه اليوم الجمعة.

وتوفي ملك الماوري في المستشفى التي كان يتعافى فيها عقب جراحة في القلب، بعد أيام فقط من الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لتتويجه.

وقال بيان صادر عن مكتب توهيتيا "وفاة كينجي توهيتيا هي لحظة حزن شديد لأتباع تي كينجيتانجا والماوريدوم والأمة بأكملها".

وتابع البيان "الزعيم انتقل إلى العالم الآخر. ارقد في سلام".

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إنه سيتذكر تفاني الملك من أجل البلاد.

وتابع أن "التزامه الثابت تجاه شعبه وجهوده الدؤوبة لدعم قيم وتقاليد كينجيتانجا وضعت علامة لا تمحى في أمتنا".

وأضاف "سأتذكر تفانيه في خدمة نيوزيلندا، والتزامه تجاه موكوبونا (الجيل القادم)، وشغفه بعالم الماوري، ورؤيته لمستقبل حيث يتم التعامل مع جميع الناس بكرامة واحترام".

وسيجري وضع جثمان توهيتيا في مقبرة تورانجاويوي ماراي، المقر الرسمي للملك، لمدة خمسة أيام قبل نقله إلى مثواه الأخير في جبل تاوبيري.

ومن المتوقع أن يحضر مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك قادة من جميع أنحاء المحيط الهادئ، إلى المقبرة لتقديم واجب العزاء.

وتأسست كينجيتانجا (حركة ملك الماوري) في عام 1858 بهدف توحيد الماوري تحت سيادة واحدة.