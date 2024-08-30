تركيا: إسرائيل تلعب بالنار وتسعى لنشر الحرب على جبهات مختلفة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "نقلت الوحشية الممنهجة التي تنفذها في غزة إلى الضفة الغربية".

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تواصل اللعب بالنار"، وشدد أن إسرائيل تسعى إلى "نشر الحرب على جبهات مختلفة".

ودعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، المجتمع الدولي إلى وقف إسرائيل، مؤكدا أن الصراع "يجب أن يتوقف على الفور"، وفق صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.

يشار إلى أنه منذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.