حفلات موسيقية عالمية بقطاع دهب سكوير لتنشيط السياحة

تستعد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لإطلاق حفل موسيقي عالمي بقطاع دهب سكوير مساء اليوم الجمعة، بمشاركة مجموعة من أشهر عازفي الموسيقى العالمية، بهدف تنشيط السياحة الدولية.

قال توني كازامياس، مسئول قطاع دهب سكوير، إن القطاع يعد وجهة سياحية تجارية ترفيهية على أعلى مستوى، يتضمن مطاعم وكافيهات وسوبر ماركت ومناطق للأنشطة والحفلات. يجري تنظيم الحفلات العالمية المتنوعة في هذا القطاع بهدف تنشيط السياحة العالمية بمدينة دهب، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان أمن وسلامة كافة المتواجدين بالقطاع.

وأوضح مسئول قطاع دهب سكوير في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم حفل موسيقي عالمي من المقرر أن تنطلق فعالياته مساء اليوم الجمعة، ويضم فرقة "Too Fuse" لتقديم موسيقى استثنائية. تتكون الفرقة من نور عاشور، عازف الساكسفون الأول في مصر وصاحب شعبية كبيرة، والذي عزف مع الفنان محمد منير وله جولات حول العالم، بالإضافة إلى أحمد عمر، عازف البيز جيتار والكيبورد والبِركشن، وعضو فرقة وسط البلد والدور الأول، وصاحب مؤلفات موسيقية شهيرة في دول أوروبا.

وأكد أن الحفلات الغنائية المتنوعة التي تُنظم في القطاع لها مردود إيجابي في جذب أكبر عدد من السائحين القادمين للمدينة، لذا يتم التركيز على نوعية الموسيقى التي يفضلها السائحون من مختلف الجنسيات ويتفاعلون معها، والتي تتناسب مع كافة الفئات العمرية، بمشاركة الفرق العالمية.

وأشار إلى أنه يجري أيضًا داخل القطاع تنظيم الحفلات الاستعراضية الساهرة والأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال. وأكد أن مدينة دهب تشهد إقبالًا كبيرًا من السياحة الداخلية والخارجية خلال الموسم الصيفي للاستمتاع بالألعاب المائية، إضافة إلى رحلات السفاري، وزيارة المحميات الطبيعية، والاستمتاع بالحفلات الغنائية والاستعراضات الفنية المتنوعة التي تُنظم بقطاع دهب سكوير.

ولفت إلى أن المنتجعات السياحية في المدينة تحرص على مواكبة السياحة العالمية لإرضاء كافة الأذواق وتوفير جميع الخدمات للسائحين، وخاصة البرامج الترفيهية التي تساهم في توفير أجواء مبهجة.