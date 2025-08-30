كتائب القسام تدك تجمعا لجنود وآليات الاحتلال جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عناصرها يدكون تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في محور التوغل جنوب حي الزيتون.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت: «كتائب القسام تدك تجمعًا لجنود وآليات العدو في محور التوغل جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بعدد من قذائف الهاون».

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطيرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام عبرية، والتي أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول «هانيبال» لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويعتقد أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وأشارت إلى أن مجموعة من الجنود تعرضت لكمين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى حدث أمني صعب آخر، وأن أنباء أولية تتحدث عن استدعاء الجيش أكثر من مرة مروحيات لإجلاء الجنود المصابين على وقع إطلاق نار كثيف.

وذكرت أن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون، وأن هناك أعمال بحث واسعة عنهم.