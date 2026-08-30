مايكل كاريك بعد الفوز على إبسويتش بخماسية: لم نصل إلى المستوى المطلوب بعد

أعرب مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته بالفوز الكبير على إبسويتش تاون بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على أن فريقه لا يزال أمامه الكثير من العمل ولم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن.

وقال كاريك، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «أهم شيء اليوم كان عقلية اللاعبين وقدرتهم على تجاوز الانتكاسات. سنواجه مثل هذه المواقف، والأمر يعتمد على كيفية التعامل معها. كنت سعيدًا جدًا بذلك، فمن السهل النظر إلى النتيجة، لكن العقلية والإصرار هما أكثر ما أسعدني».

وأضاف: «كان فوزًا جيدًا، بل كان فوزًا رائعًا في النهاية. قدمنا كرة قدم مميزة، وسيطرنا على المباراة بشكل جيد في معظم فتراتها. الكثير من أدائنا كان يسير في الاتجاه الذي نريده، وتقبل اللاعبون ذلك بشكل رائع، وكنا مذهلين».

وعن تألق برونو فيرنانديز، قال المدير الفني لمانشستر يونايتد: «أظهر جودته اليوم، وقدم ما يجيده. لقد كان أسبوعًا كبيرًا بالنسبة له بعد فوزه بالجوائز، وسجل ثلاثة أهداف وقدم أداءً رائعًا».

وتابع: «كانت هناك الكثير من الإيجابيات سواء بالكرة أو بدونها، لكن الأمر يتعلق بالعقلية ككل، وكيفية التعامل مع المواقف والثقة المتبادلة بين اللاعبين. الأسبوع الماضي لم تسر الأمور لصالحنا، ونحن نتقبل ذلك، واليوم كان أفضل بكثير».

وشدد كاريك على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز، قائلًا: «لن ننجرف وراء هذا الفوز. كنا في موقف صعب الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يعني أن كل شيء كان خاطئًا. لا يزال بإمكاننا التحسن، ولم نصل إلى المستوى المطلوب بعد، وسنستعد للمباراة المقبلة».

وعن سياسة تدوير اللاعبين، أوضح: «كان جزءًا من الأمر مخططًا له منذ البداية خلال أول أسبوعين، من أجل منح اللاعبين دقائق لعب استعدادًا لما ينتظرنا. الجميع شارك في المباريات، باستثناء لاعب أو اثنين، ولدينا قائمة من اللاعبين تتيح لنا القيام بذلك».

واختتم كاريك حديثه بالقول عن سوق الانتقالات: «أعتقد أننا أبرمنا بعض الصفقات الرائعة، وقمنا بذلك بشكل جيد للغاية بالنظر إلى الأموال التي أنفقناها. نحن نستفيد إلى أقصى حد من الوضع المتاح أمامنا. الأجواء جيدة، واللاعبون يريدون القتال من أجل بعضهم البعض».