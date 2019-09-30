«البحوث الإسلامية» يبدأ فاعليات تدريب وتنمية مهارات الاتصال والإعلام لواعظات الأزهر

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، فاعليات الدورة التدريبية التي ينظمها لتأهيل وتدريب الواعظات على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والاستفادة من تلك الوسائل في الحملات التوعوية التي يشاركن فيها، حيث تُعقد الدورة بعنوان: "تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات"، وذلك في إطار اهتمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بتكثيف البرامج التدريبة والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عيّاد، إن الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمها بمجموعة من المهارات الإعلامية التي تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة في الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل أسبوعي، حيث يشارك في هذه الدورة نخبة من خبراء الإعلام والاتصال من داخل الأزهر وخارجه.

أضاف عياد، أن الدورة تتناول مجموعة من المحاور المهمة التي تحتاج إليها الواعظة في الوقت الحالي، ومنها: كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجماهير ونشر الوعي فيما بينهم، مع تأهيلهن للاستفادة من توثيق وأرشفة المعلومات وكيفية استخدامها في المجال الدعوى، بالإضافة إلى صياغة وكتابة الأخبار والتقارير الإخبارية لتمكينهن من تغطية الفعاليات اليومية التي تنفذها مناطق الوعظ في مختلف المحافظات.

وقالت إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، إن الدورة تأتي استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التي يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

وأضاف شاهين، أن الدورة تركز على تدريب الواعظات على التعامل مع الكاميرات أثناء اللقاءات التلفزيونية، فضلًا عن التدريب العملي على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، وكيفية التأثير فيها ووسائل الإقناع التي تحتاج إليها الواعظة في عملها الدعوي.