جميلة عوض أفضل ممثلة إفريقية ــ آسيوية فى مهرجان نيو فيچن السينمائى بهولندا

فازت النجمة جميلة عوض بجائزة أفضل ممثلة إفريقية ــ آسيوية عن دورها بفيلم الضيف، فى مهرجان نيو فيچن السينمائى الدولى بهولندا.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم مع جميلة عوض كل من النجوم خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك النجوم ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثى كضيوف شرف الفيلم.

كان الضيف قد شهد عرضه العالمى الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائى فى إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وشارك أيضا فى عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربى بروتردام، مهرجان منارات للسينما المتوسطية فى تونس كما نافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، كما عرض تجاريا فى سينمات الأردن شهر إبريل الماضى.