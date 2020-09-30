بلجيكا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 117 ألفا و115 حالة

أعلن معهد ​الصحة​ العام في ​بلجيكا​ "سيانسانو" اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 117 ألفا و115 حالة، وذلك عقب تسجيل 1762 حالة إصابة جديدة.

وقال المعهد -حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 10 آلاف وحالة واحدة، وذلك عقب تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.