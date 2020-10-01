طيران سيشل تستأنف الرحلات الجوية التجارية أول نوفمبر

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تبدأ شركة الطيران الوطنية في سيشل في تسيير رحلات جوية محدودة إلى جوهانسبرج وموريشيوس وتل أبيب في غضون شهر، حسبما قالت وكالة الأنباء المملوكة للدولة.

وسيزداد عدد الرحلات إلى جوهانسبرج من رحلة واحدة أسبوعيا اعتبارا من أول نوفمبر إلى 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من ديسمبر.

وستقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى تل أبيب، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت أنه من المقرر زيادة الخدمة الأسبوعية إلى موريشيوس من رحلة واحدة في الأسبوع إلى رحلتين اعتبارا من ديسمبر.

وتخضع جميع الرحلات لموافقة الحكومة، بما في ذلك السلطات الصحية في كل دولة، وفقا لوكالة أنباء سيشيل.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في سيشيل انكمش في الربع الثاني من العام بنسبة 2ر17 بالمئة على أساس سنوي، بسبب تراجع أعداد السائحين.