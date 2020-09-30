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سقوط 3 صواريخ قرب قاعدة أمريكية في أربيل

أرشيفية
أرشيفية
أربيل (العراق) - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:45 م

أفاد مصدر أمني بمحافظة أربيل مساء اليوم الأربعاء بسقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار أربيل وقرية دارين حيث تتواجد قاعدة أمريكية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ثلاثة صواريخ سقطت اليوم بالقرب من قرية دارين ومطار أربيل وأن التحقيقات مستمرة بشأن القصف الصاروخي وحجم الأضرار التي سببها القصف".

وكانت أصوات ثلاثة انفجارات سمعت في أربيل مساء اليوم جراء سقوط ثلاثة صواريخ على مزارع تابعة لقرى قريبة من مركز مدينة أربيل.

وبحسب شهود عيان فإن الصواريخ سقطت بالقرب من مواقع تتواجد فيها قوات أمريكية قرب مطار أربيل الدولي.


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