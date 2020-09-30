بريطانيا تسجل 7108 حالات إصابة بكورونا و71 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء 7108 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) أو (كوفيد- 19) بالإضافة إلى 71 حالة وفاة أخرى - حيث شهد اليوم أعلى مستوى إصابة في إسكتلندا في ثلاثة أشهر وصل إلى سبع حالات.



وأشارت بيانات وزارة الصحة البريطانية وفق صحيفة (ميل أونلاين) البريطانية أن عدد الوفيات بدأ الآن في الارتفاع ببطء بعد أسابيع من ارتفاع معدلات العدوى.



وللمقارنة، فإن عدد الضحايا المعلن عنه اليوم يقارب ضعف عدد الضحايا الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي (37 حالة) وأكثر من ثلاثة أمثال الرقم قبل أسبوعين (20 حالة).



لكن متوسط عدد الضحايا في يوم (40 حالة) لا يزال أقل بشكل كبير من عدد الضحايا اليومي الذي تم رصده خلال ذروة الموجة الأولى، عندما كان أكثر من 1000 بريطاني يتعرضون للعدوى كل يوم.



وبلغت نسبة الزيادة في الإصابات 15% عن الأربعاء الماضي الذي سجل 6178 إصابة وأعلى بنسبة 80 في المائة عما كانت عليه يوم الأربعاء قبل أسبوعين.



تعد الإصابات اليومية في بريطانيا أيضًا بعيدة كل البعد عما كانت عليه خلال الأسابيع الأسوأ في مارس وأبريل عندما قدر الخبراء أن ما لا يقل عن 100000 شخص يتعرضون للإصابة بشكل يومي.



وقال الخبراء للصحيفة أنه من غير المحتمل أن تقترب وفيات كوفيد-19 من المستويات التي شوهدت في فصل الربيع الماضي لأن الأطباء أصبحوا أكثر معرفة بطرق العلاج بالإضافة إلى أن المعرضون للفيروس أصبحوا أكثر حذراً منه.



يشار إلى إن الوفيات السبع في اسكتلندا اليوم هي أعلى زيادة خلال يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تم الإعلان عن تسعة حالات في 17 يونيو. وتم تسجيل 62 حالة وفاة في إنجلترا، بالإضافة إلى وفاة واحدة في ويلز وأخرى في أيرلندا الشمالية.



يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على المطالبة بإعطاء النواب حق التصويت قبل فرض أي قيود جديدة خلال مواجهة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا.