زفيريف يلحق بنادال وفافرينكا وثيم في الدور الثالث لرولان جاروس

تقدم لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) بتأهله إلى الدور الثالث للبطولة اليوم الأربعاء كما تأهل للدور الثالث اليوم كل من الألماني ألكسندر زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والأرجنتيني دييجو شفارتزمان.

وتغلب نادال حامل اللقب والمصنف الثاني للبطولة على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد المصنف 236 عالميا 6 / 1 و6 / صفر و6 / 3 اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.

ويتطلع نادال إلى إحراز لقب النسخة الحالية من البطولة لتمديد الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب رولان جاروس والذي يستحوذ عليه حيث سبق له الفوز باللقب 12 مرة سابقة.

ويلتقي نادال المصنف الثاني عالميا في الدور الثالث مع الإيطالي ستيفانو ترافاليا الذي أطاح بالياباني كي نيشيكوري المصنف الرابع على العالم سابقا 6 / 4 و2 / 6 و7 / 6 (9 / 7) و4 / 6 و6 / 2 .

ويتطلع نادال لإحراز لقب البطولة ليكون اللقب رقم 20 له في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

ولحق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس للبطولة بقافلة المتأهلين إلى الدور الثالث بفوزه الصعب على الفرنسي بيير هوج هيربرت 2 / 6 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 5) و4 / 6 و6 / 4 ليلتقي في الدور لثالث مع الإيطالي ماركو سكيتشيناتو المتأهل من الأدوار التمهيدية والذي تغلب على الأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو 6 / 3 و6 / 2 و5 / 7 و6 / 2 .

ولم يجد النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثالث للبطولة ، والذي بلغ نهائي البطولة مرتين سابقتين ، صعوبة كبيرة في التأهل للدور الثالث حيث تغلب على الأمريكي جاك سوك المتأهل من الأدوار التمهيدية 6 / 1 و6 / 3 و7 / 6 (8 / 6) .

ويلتقي ثيم في الدور الثالث اللاعب النرويجي كاسبر رود المصنف 28 للبطولة والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على الأمريكي تومي بول 6 / 1 و1 / 6 و6 / 3 و1 / 6 و6 / 3 .

كما تأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف السادس عشر للبطولة للدور الثالث للبطولة بفوزه على الألماني دومينيك كوبفر 6 / 3 و6 / 2 و3 / 6 و6 / 1 في مباراة استغرقت ساعتين وثماني دقائق.

وحقق فافرينكا ، الفائز بلقب رولان جاروس عام 2015 ، اليوم انتصاره رقم 150 في مسيرته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى كما سجل فوزه العاشر في 2020 .

ويلتقي فافرينكا في الدور الثالث مع الفرنسي هوجو جاستون المشارك في هذه النسخة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4) و3 / 6 و6 / 2 .

وشق الأرجنتيني دييجو شفارتزمان المصنف الثاني عشر للبطولة طريقه إلى الدور الثالث بالتغلب على الإيطالي لورنزو جيوستينو المتأهل من الأدوار التمهيدية للبطولة 6 / 1 و7 / 5 و6 / صفر ليلتقي في الدور الثالث مع السلوفاكي نوربرت جومبوسالذي فاز على النمساوي يوري روديونوف المتـأهل أيضا من الأدوار التمهيدية 6 / 2 و2 / 6 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 4 .

وتأهل الأمريكي تايلور فريتز المصنف 27 للبطولة للدور الثالث بفوزه على المولدوفي رادو ألبوت 6 / 3 و6 / 2 و6 / 4 ليلتقي في الدور الثالث مع الإيطالي لورنزو سونيجو الذي تغلب على ألكسندر بابليك لاعب كازاخستان 7 / 6 (10 / 8) و6 / 1 و7 / 5 .

وفجر الأمريكي سيباستيان كوردا المتأهل من الأدوار التمهيدية للبطولة مفاجأة كبيرة وأطاح بمواطنه جون إيسنر المصنف الـ21 للبطولة من الدور الثاني بالفوز عليه 6 / 4 و6 / 4 و2 / 6 و6 / 4 ليلتقي كوردا في الدور الثالث مع الإسباني بدرو مارتينيز المتأهل أيضا من الأدوار التمهيدية والذي تغلب على ميخائيل كوكوشكين لاعب كازاخستان 6 / 3 و6 / 1 و6 / صفر.

وفجر الأرجنتيني فيدريكو كوريا واحدة من مفاجآت الدور الثاني للبطولة حيث تغلب على الفرنسي بينوا بيير المصنف 23 للبطولة 7 / 6 (7 / 3) و4 / 6 و6 / 3 و6 / 1 ليلتقي في الدور الثالث اللاعب الإيطالي يانيك سينر الذي تغلب على الفرنسي بن