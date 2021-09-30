وزير النقل يلتقي نظيرته الإسبانية لبحث سبل التعاون المشترك

• الوزير: هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر مطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية

• وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بالنقل الأخضر من خلال التوسع فيه ووسائل الجر الكهربائي

• أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين ميناء الإسكندرية وكل من ميناء ترجوانا وبرشلونة وفالنسيا لتعزيز التعاون المينائي بين البلدين

• وزيرة النقل الإسبانية: اهتمام كبير من الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر.. والمناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، راكيل سانشيز وزيرة النقل الإسبانية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كل المجالات، ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى أن الشركات الإسبانية تعد شريكا أساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كل مشروعات السكك الحديدية والمترو، حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.

ولفت إلى أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الإسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة، ومنها مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (القاهرة- الإسكندرية) بطول 208 كم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (أسيوط- نجع حمادي) بطول 180 كم، بالإضافة إلى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد 6 قطارات متكاملة.

وتابع: كما تعاقدت هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا؛ لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط (طنطا- المنصورة- دمياط)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تاليس الإسبانية؛ لتنفيذ دراسة تنفيذ مشروع ازدواج وكهربة إشارات خطي سكة حديد (قليوب- منوف- طنطا) بطول 94 كيلومترا، و(قليوب- شبين القناطر- الزقازيق) بطول 65 كيلومترا، مضيفا أنه جاري إنهاء إجراءات التعاقد بين هيئة الأنفاق وشركة كاف الإسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية، لإعادة تأهيل 23 قطارا للخط الأول للمترو.

وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية، وهي ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث إنشاء (شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة "قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي" - إنشاء شركة للخدمات المتكاملة - إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبو راضي - إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين - مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية - إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية)، لافتا إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين.

وأكد أنه في اطار اهتمام الحكومة المصرية بالتغير المناخي وتقليل الانبعاثات، تولي وزارة النقل اهتماماً كبيراً بالنقل الأخضر، حيث تستهدف الوزارة التوسع في النقل الأخضر والجر الكهربائي، حيث تقوم بإنشاء شبكة للقطار السريع بأطوال تبلغ 1825كم، بالتعاون مع شركة سيمنز، بالإضافة إلى إنشاء القطار الكهربائي الخفيف وكذلك المونوريل، وتخطط الوزارة لتنفيذ مع الباص سريع التردد BRT على الطريق الدائري كمرحلة أولى، وتتبنى الحكومة المصرية مشروع إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

كما أكد الوزير أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين ميناء الإسكندرية وكل من ميناء ترجوانا وبرشلونة وفالنسيا؛ لتعزيز التعاون المينائي بين البلدين، حيث نتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الإسبانية العاملة في قطاع النقل البحري في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية المصرية.

ومن جانبها، أشادت وزيرة النقل الإسبانية، بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المثمر في قطاع النقل، مشيرة إلى اهتمام الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر، الذي يشهد تطورا كبيرا، مشيدة بالمناخ الاستثماري في مصر، مؤكدة أنه واعد لكل الشركات الراغبة في التعاون المشترك.