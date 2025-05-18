النائب عمرو فهمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد أكدت مواقف مصر نحو حماية الأمن القومي العربي

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، والتي عكست الموقف المصري الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي محاولات لتصفيتها والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وبما يؤكد أن مصر ثابتة على مواقفها بإرادة حرة وعزيمة وطنية عربية مخلصة لا تهدف إلا لحماية الأمن القومي وضمان السلام والاستقرار في المنطقة وصون كرامة المواطن العربي.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي لم تترك قضية عربية واحدة دون التطرق إليها، إذ تحدث عن أهمية إنهاء النزاع في السودان وحماية لبنان وضمان استقرار اليمن وتطهير سوريا من الإرهاب والحفاظ على أمن الصومال والتدخل لإحلال السلام في ليبيا ويمتلك الشعب الليبي في تحديد مصيره، وذلك من أجل مستقبل أفضل للأمة العربية والإسلامية.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس السيسي خلال قمة بغداد أكدت أيضا أنه لا سبيل للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة إلا بالتلاحم والتماسك والاصطفاف جنبا إلى جنبا للتصدي لأي ممارسات وضغوط من شأنها التعدي على حقوق الشعوب العربية، والتي تمثل جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهو ما كان له تداعياته على البيان الختامي للقمة الذي أعلن رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والعمل على إعادة إعمار غزة.



كما أشاد النائب عمرو فهمي، بحرص الرئيس التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي التي تقر السلام في الأراضي الفلسطينية وتضمن مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات لإنقاذ الأهالي في غزة والعمل على التنسيق المشترك لتحريك المجتمع الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل ومستقبلها التنموي.