علي الحجار يحيي احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري

• نقيب البيطريين: الطبيب البيطري جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن وله دور وطني لا يقل عن أي مهنة أخرى

أحيا الفنان الكبير علي الحجار احتفالية "اليوم العالمي للطبيب البيطري"، والتي تحولت إلى لوحة وطنية نابضة بالمشاعر.

وأعرب الفنان علي الحجار، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، التي نظمتها النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: "منظومة متكاملة لتنمية مستدامة".

وقال الحجار: "دي أول مرة أزور العاصمة الإدارية، وسعيد جدا بوجودي وسطكم.. يوم جميل وأسعدتونا بوجودكم".

وأضاف: "مصر دايما في القلب، في كل الظروف، الحلوة منها والصعبة".

وقدم الحجار باقة من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الحضور، من بينها: "بسم الله.. الله أكبر"، و"رايحين شايلين في إيدينا سلاح"، و"خلي السلاح صاحي"، و"حلوة بلادي"، و"أحلف بسماها وترابها"، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلمات الأغاني ورفعوا أعلام مصر عاليا.

كما شارك الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، في هذه الأجواء الوطنية، ورفع علم مصر، مؤكدًا أن الطبيب البيطري جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، وله دور وطني لا يقل عن أي مهنة أخرى.

وشهدت احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وعددا من نواب الوزراء وعددا من المحافظين وأعضاء بمجلس النواب والشيوخ.