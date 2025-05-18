استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 18 مايو 2025.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

وثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيهًا.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 11 جنيهًا.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 13 إلى 17 جنيهًا.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيهًا.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 20 إلى 42 جنيهًا.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 55 إلى 75 جنيهًا.

واستقر سعر العنب النباتي ليتراوح بين 40 إلى 70 جنيهًا.

واستقر سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 20 إلى 45 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 22 إلى 40 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيهًا.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيهًا.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيهًا.