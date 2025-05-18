قطاع الفنون التشكيلية يُكرّم القائمين على الأنشطة المتحفية في اليوم العالمي للمتاحف

قرر الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تكريم القائمين على الأنشطة التي نُظّمت في جميع المتاحف، تشجيعًا لهم وتقديرًا لما قدموه.

جاء هذا القرار في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمتاحف، تحت رعاية ومتابعة معالي الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، إيمانًا من الوزارة بدور المتحف كمؤسسة حضارية وثقافية وتعليمية تسهم في خدمة المجتمع، وفي سياق البرنامج الحافل الذي أعده قطاع الفنون التشكيلية للاحتفاء بهذه المناسبة.

وأوضح الدكتور وليد قانوش أن هذا التكريم لا يقتصر على الجهود المبذولة خلال هذه الفترة فقط، بل هو تقدير وتقييم لإنجازات كل متحف على مدار عام كامل، من أنشطة متنوعة، ونجاح في التواصل مع مختلف الفئات العمرية من الجمهور، فالنشاط المتحفي هو عمل جماعي، إبداعي وخلاق، ونجاحه يؤكد أنه تم وفق أسس منهجية تساهم في زيادة عدد زوار المتاحف، وتعزز التواصل المجتمعي، والهوية الثقافية المصرية، وتعمق المعرفة بالمقتنيات المتحفية.

وجاءت التكريمات على النحو التالي:

■ أفضل فريق عمل وأفضل تواصل مجتمعي محلي وعالمي

فريق عمل متحف محمد محمود خليل، بإدارة الفنان صالح حامد.



■ أفضل خدمة مجتمعية تعليمية

فريق عمل متحف راتب صديق، بإدارة الفنانة رانيا مهدي.

فريق عمل متحف محمد ناجي، بإدارة الأستاذة أماني الحناوي.



■ أفضل خدمات وأنشطة لذوي الهمم

فريق عمل متحف رامتان، بإدارة الفنانة مروة محيي.



■ أفضل إدارة للملفات المتحفية والدولية

فريق عمل متحف الفن المصري الحديث، بإدارة الفنانة إيمان نبيل.



■ أفضل معارض وأنشطة فنية

فريق عمل مركز محمود سعيد للمتاحف، بإدارة الفنانة د. نهى يوسف.



■ أفضل برامج تثقيفية

فريق عمل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، بإدارة الفنان أشرف الصويني.

■ أفضل نشاط متخصص وتواصل مجتمعي

فريق عمل متحف أبنود بقنا، بإدارة الأستاذ أحمد خليل.

فريق عمل مركز ومتحف دنشواي الثقافي، بإدارة الأستاذ عمرو شرشر والأستاذة عايدة طاحون.



■ أفضل تجربة للمتاحف الخضراء

فريق عمل متحف مصطفى كامل، بإدارة الأستاذة نادية كامل.



■ أفضل نشاط فني اقتصادي

فريق متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم لفن العجائن الزجاجية، بإدارة الفنانة إسراء النجدي.



■ أفضل فريق بحثي وتوثيق للمقتنيات

فريق عمل متحف الجزيرة، بإدارة الفنانة نيفين موريس.

فريق عمل متحف أحمد شوقي، بإدارة الأستاذة آية طه.