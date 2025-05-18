ماذا قالت إسرائيل عن أنباء العثور على جثة محمد السنوار؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) القول إن الادعاءات بشأن العثور على جثة القيادي بحركة حماس في قطاع غزة، محمد السنوار، لا تزال غير مؤكدة.

وأضافت الصحيفة، أنه تتعزز التقديرات في إسرائيل بأنه تم القضاء على محمد السنوار في ضربة استهدفت منشأة للقيادة والسيطرة تم إنشاؤها في بنية تحتية تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، على حد زعمها.

وكانت إسرائيل بثت ما قالت إنها مشاهد للحظة استهداف شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر الماضي بعد تبادل لإطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر لقناة العربية/الحدث قد أفادت بالعثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى استشهاد محمد شبانة، قائد لواء رفح في الغارات الإسرائيلية أيضا مع محمد السنوار.

ويعد محمد السنوار أحد أبرز القادة العسكريين لكتائب عز الدين القسام، فهو عضو في مجلس الأركان العسكري للكتائب، وقائد لواء خان يونس.