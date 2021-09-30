 النواب يفتتح دور الانعقاد الثاني السبت وانتخابات اللجان النوعية الأحد - بوابة الشروق
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النواب يفتتح دور الانعقاد الثاني السبت وانتخابات اللجان النوعية الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 6:03 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 6:03 م
أعلن مجلس النواب جدول أعمال جلسات الأيام الأولى لدو الانعقاد الثاني الذي يفتتحه المجلس السبت المقبل.

وتبدأ جلسة السبت بقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، ثم تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

فيما تنعقد الجلسة الثانية صباح الأحد، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء. ويعلن رئيس المجلس في جلسة ختامية مساء الأحد نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ويعقد المجلس جلسة صباح الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.

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