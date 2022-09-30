بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم المميت في زابوريجيا

أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، في تغريدة، الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع بالقرب من مدينة زابوريجيا الأوكرانية.

وقال بوريل في التغريدة "هجوم روسي آخر شنيع على المدنيين" مشيرا إلى أنه استهدف "هذه المرة قافلة إنسانية تجلب مساعدة ضرورية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في زابوريجيا".

وأضاف " يدين الاتحاد الأوروبي هذا الهجوم المروع بأشد العبارات الممكنة. وسوف يتم محاسبة المسؤولين عنه ".

كان 23 شخصا قد لقوا حتفهم بعد هجوم صاروخي على قافلة تضم مركبات مدنية، بالقرب من مدينة "زابوريجيا" الأوكرانية، وأصيب 28 آخرون، طبقا للحاكم الإقليمي.

وأضاف الحاكم، أوليكسندر ستاروخ إن القوات الروسية أطلقت الصاروخ، وهو إدعاء لا يمكن تأكيده أو نفيه من مصدر مستقل .

كانت القافلة قد تعرضت لإطلاق نار، أثناء محاولتها مغادرة المدينة، للوصول إلى مناطق تخضع لسيطرة القوات الروسية، حيث كان أعضاء القافلة يأملون في إنقاذ أقربائهم وتقديم الدعم لهم. وقال ستاروخ إن أطقم طوارئ في الموقع.

غير أن رئيس سلطات "الاحتلال الروسية"، فلاديمير روجوف كتب على تطبيق/تليجرام/ إن قوات أوكرانية هى التي أطلقت النار، وحدد حصيلة القتلى بـ23 ، لكنه قال إن هناك 34 مصابا.