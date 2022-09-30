الدفاع الروسية: تدمير راجمات صواريخ هيمارس واعتراض صاروخين أمريكيين

أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير ورش لتجميع صواريخ أوكرانية من طراز "غروم-2" و "توشكا-او" قرب مدينة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، مؤكدة تدمير فصيلة راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية قرب مدينة نيكولايف.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم /الجمعة/ - "إن القوات المسلحة الروسية تواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من تدمير ورش تجميع صواريخ باليستية وتكتيكية أوكرانية (غروم 2) و(توشكا أو) في محيط المنطقة الصناعية بالقرب من مصنع تركيب العربات الشرقي.

وأضاف المتحدث أن الضربات الصاروخية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع أسلحة للصواريخ والمدفاعية للواء هجوم 80 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك في دونيتسك أسفرت عن القضاء على ما يصل إلى 200 فرد، وتدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية وأكثر من 30 طن من الذخيرة مدفعية والصاروخية.

كما دمر الطيران التكتيكي وطيران الجيش بالتزامن مع القوات الصاروخية والمدفعية ، وحدات مدفعية من اللواء مشاة آلى 26 و59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب من بلدة زاكوتنوي في محيط دونيتسك ومدينة نيكولايف ، واللواء 128 الهجومي للقوات المسلحة الأوكرانية و121 لواء دفاع الإقليمي الأول في محيط منطقة بلدات اوسوكوروفكا في إقليم خيرسون، وفريميفكا في دونيتسك في اللواء 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في ريدكودوب في دونيتسك بالإضافة إلى 61 وحدة مدفعية وأفراد ومعدات عسكرية في 148 موقعا .

وتابع كوناشينكوف، أنه تم تدمير 6 مستودعات للأسلحة والصواريخ الذخيرة قرب من بلدات مياكي في دونيتسك، وليجينو في إقليم زابوروجي، وبافلوغراد وكولومييتسيفو في إقليم دنيبروبيتروفسك ومدينة نكولايف، بالإضافة إلى محطتين ميدانيتين لمعدات تزويد الوقود من اللواء 93 الألي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة ريدكودوب في دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه بالقرب من بلدة تشيرفوني ستاف في إقليم نيكولايف وبعد ضربة دقيقية من القوات الجوفضائية الروسية تم تدمير وحدة متنقلة للاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية، وأثناء صد الهجمات في نيكولايف أصيبت بطارية من أنظمة الإطلاق صاروخية أمريكية الصنع "هيمارس"، ودمرت طائرة سو-25 أخرى بوسائل الدفاع الجوي الورسية في منطقة بلدة تيرنوفيي بودي في إقليم نيكولايف، كما اسقطت طائرات مقاتلة روسية في منطقة بلدة كليشييفكا في دونيتسك الشعبية طائرة ميغ-29 أوكرانية.

كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 5 طائرات مسيرة في مناطق بلدات اوروجاينوي في إقليم خيرسون وسفاتوفو وفلاديميروفكا في لوغانسك وبيتروفسكوي في دونيتسك ونوفويغوروفكا في اقليم خاركوف، كما دمرت 18 قذيفة من رجمة الصواريخ "هايمارس" فوق مدينة خيرسون و في مناطق بلدات نوفايا كاخوفكا و تشيرفوني ماياك في اقليم خيرسون وتم إسقاط صاروخين امريكين مضاد الرادار "حارم" فوق نوفايا كاحوفكا في اقليم خيرسون.

وإجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 309 طائرات و155 هليكوبتر و2112 طائرة مسيرة و377 منظومة مضاد الطائرات و5153 دبابة وعربة قتالية مدرعة أخرى و856 راجمة الصواريخ و3440 مدفع وهاون بالإضافة إلى 5988 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.