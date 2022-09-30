شهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء الجمعة، بشأن أوكرانيا، انتقادات وإدانات للخطوة الروسية بضم 4 مناطق أوكرانية، وتحذيرات من تهديد آفاق السلام.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، لقد قدمنا مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة قرار روسيا بضم أراضٍ أوكرانية.



وأضافت، أن بوتين أخطأ في حساباته ولن نعترف بأي أراضٍ أوكرانية ضمتها روسيا، مشيرة إلى أن تصرفات بوتين الأخيرة تعتبر تصعيدًا خطيرًا.



وتابعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أنه لا مجال لما قامت به روسيا في العالم الحديث، يجب أن نبرهن على أن مجلس الأمن قادر على العمل واتخاذ القرار، محذرة من أن الرئيس الروسي يضرب بمبادئنا عرض الحائط.



وبدورها، قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية يهدد آفاق السلام ويقوض مقاصد الأمم المتحدة.



وتابعت، أن قرار روسيا هو أكبر عملية ضم أراض منذ الحرب العالمية الثانية، ويجب على المجلس إدانة أفعال روسيا والتصويت لصالح القرار الأمريكي.



وبدوره، قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء مجلس الأمن يدفعون روسيا لاستخدام حق الفيتو.



وتابع، أن جميع سكان المناطق المنضمة حديثًا إلى روسيا أيدوا خطوة الانضمام عبر الاستفتاءات، ونتائج الاستفتاءات في الأقاليم التي انضمت إلى روسيا كانت مشروعة.



واتهم فاسيلي الغرب بمحاولة السعي لـ"دحر" روسيا من خلال تصرفاته العدوانية تجاهنا.



واستخدمت روسيا "الفيتو" لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية، وامتنعت الصين عن التصويت و3 دول أخرى، فيما أيدت مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، عشر دول.