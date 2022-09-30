صحيفة سعودية: سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولم يعد يترك أي مجال للاعتقاد بأن النظام الإيراني قادر على أن يكون جزءا طبيعيا من العالم.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الجمعة/ بعنوان (سلوك نظام إيران.. تهديد للأبرياء والاستقرار) - إلى أن الشعب الإيراني هو الضحية الأولى للنظام الإيراني واستمراره في أجندته التخريبية ودعم وتسليح الميليشيات الخارجة عن القانون المستوردة في عدة بلاد، وكذلك استمراره في ملفه تطوير الأسلحة النووية ليشكل المزيد من التهديد على أمن المنطقة والعالم.

واختتمت الصحيفة مؤكدة إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، ورفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، وتشديدها على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كل الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.