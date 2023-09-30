الكشف عن خطوة الزمالك القادمة في قضية محمود كهربا

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كشف أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي لنادي الزمالك، عن الخطوة القادمة للقلعة البيضاء في قضية اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد قررت تغريم محمود كهربا مليوني دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى غرامة تأخير أيضًا، بسبب رحيل اللاعب عن الفريق الأبيض قبل نهاية عقده.

وقال أحمد فؤاد في تصريحات لقناة ناديه: «سيتم عمل أمر أداء على كهربا استنادًا للحكم الصادر للزمالك بالغرامة المالية من المحكمة الرياضية الدولية».

وأضاف: «وبناء على أمر الأداء سيتم الحجز على أرصدة كهربا في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي، لحين سداد الغرامة بالفوائد والتي وصلت إلى 2.5 مليون دولار».

وتابع: «سيتم رفع الحجز بشكل رسمي على حسابات الزمالك في البنوك الأسبوع القادم».

وأتم: «هناك مجموعة من مكتبي تعمل 24 ساعة، وقائد هذه المجموعة محمد زايد مدير إدارة المراجعة».