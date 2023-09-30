معرض النيل للفنون التشكيلية يستضيف 95 فنانا في رأس البر بدورته التاسعة

نظم قصر ثقافة دمياط، بالاشتراك مع نقابة المهندسين، معرض النيل التاسع للمبدعين، برئاسة الفنانة التشكيلية رشا الأغا، بمشاركة 95 عارضا وعارضة في الفن التشكيلي، والمهن اليدوية، من مختلف المحافظات، منهم 40 عارضا من المواهب الصغيرة، تحت سن 16 عاما.

وأوضحت رشا الأغا في بيان لها، أن المعرض تميز في هذه الدورة بالتنوع الفني، منها الفن التشكيلي بجميع أنواعه، والأشغال الخشبية، والهاند ميد، والإكسسوارات، وعجينة السيراميك، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي.

وأكدت أن المعرض يهدف إلى الارتقاء بالفن التشكيلي، وتشجيع المواهب الصغيرة، ومنحهم الفرصة لعرض أعمالهم الفنية المختلفة، لافتة إلى أنه يتم تكريمهم خلال المعرض، أيضا لقاء الفنانين ببعضهم البعض، ومناقشة أعمالهم الفنية من ندوات تقام على هامش المؤتمر، مما يشكل متعة للجمهور، مشيرة إلى أن المعرض يتم إقامته كل 6 أشهر في محافظة من محافظات مصر، لنشر الحب والخير والجمال.

وأضاف أحمد شولح مدير قصر ثقافة دمياط، أن المعرض يتم التحضير له بعناية قبل العرض، ويتم تقديم المواهب التي تتدرب في قصر ثقافة دمياط، على يد الفنانة رشا الأغا، كما يتم التواصل مع كل الفنانين الذين يبدعون في الفن التشكيلي في المحافظات المختلفة، مؤكدا أن هذا العام اشترك فنانون من محافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، الدقهلية، والقاهرة، والإسكندرية"، أيضا شمل المعرض على منتجات يدوية مبهرة، خاصة من الفنان أحمد الصيرفي، وبالطبع هناك غيره الكثير من المبدعين والمبدعات، الذين برزت أعمالهم في المعرض، وككل دورة يتم تكريم المتميزين في المعرض.