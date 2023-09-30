بدأت صباح اليوم السبت، الدراسة بمدارس البحيرة بانتظام الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية داخل 4224 مدرسة موزعة على جميع الإدارات التعليمية، بأكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة.



وانطلقت الدراسة، اليوم السبت، في 4224 مدرسة منهم 987 مدرسة رياض أطفال، و1828 مدرسة ابتدائي و1008 مدارس إعدادي و198 ثانوي عام و203 ثانوي فني.



ومن جهته، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالمدارس التي تبدأ بها الدراسة أيام السبت مع انتظام باقي الصفوف الأولى وجميع الصفوف الثانية بمختلف المراحل يوم الأحد 1 أكتوبر.



ووجه جميع المعلمين، بحسن استقبال التلاميذ والطلاب، والعمل على متابعة دخولهم بانتظام للمدرسة والفصول.



وأشار وكيل الوزارة، إلى استقبال أكثر من 1.7 مليون تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة بواقع (910 آلاف بالمرحلة الابتدائية و410 آلاف إعدادي و119 ألفا و100 بالمرحلة الثانوية العامة، و270 ألف بالتعليم فني).



وشدد الديب، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالالتزام بجميع التعليمات الصادرة، والعمل على تهيئة المناخ المناسب، والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، مع التأكيد على تسليم الطلاب الكتب المدرسية من اليوم الأول، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، والبرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لجميع الطلاب.