موريشيوس ترفع أسعار الوقود لأول مرة منذ 17 شهرا

رفعت موريشيوس تكلفة التجزئة للبنزين والديزل لأول مرة منذ 17 شهرا، مشيرة إلى الأسعار العالمية، وتوسيع العجز في حساب استقرار الأسعار.

واعتبارا من غد الموافق الأول من أكتوبر، سيبلغ سعر البنزين 10ر72 روبية (59ر1 دولار) للتر، بزيادة قدرها 9ر4% وسيتم تسعير زيت السولار عند 60 روبية، وهو رقم قياسي يمثل ارتفاعا بنسبة 10%، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لشركة "ستيت تريدينج كورب".

كما أحاطت لجنة تسعير النفط "علما بتطور الأسعار العالمية" للبنزين وزيت السولار ونظرت في العجز المقدر بـ 2ر5 مليار روبية في حساب استقرار الأسعار ، بزيادة قدرها 21% في حوالي أربعة أشهر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.