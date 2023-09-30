الإضراب يعم رام الله والبيرة حدادا على استشهاد فلسطيني

عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حدادا على استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في جبل الطويل بمدينة البيرة.



ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، شمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.



وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب وفاة محمد جبريل رمانة مساء أمس الجمعة.



واستشهد رمانة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.