رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى إيران

من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم غد الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية بأنه من المقرر أن يجري ميشوستين في طهران محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان والنائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، وفقا لقناة (آر تي) الروسية.

ويعتزم الطرفان مناقشة كامل نطاق التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة الكبيرة في مجالات النقل والطاقة والصناعة والزراعة.

وعلى مدى العامين الماضيين، أبرمت روسيا وإيران أكثر من عشرين وثيقة حكومية دولية ومشتركة بين الإدارات في مختلف المجالات. ويجري الآن استكمال الإجراءات الحكومية الداخلية للتوقيع على معاهدة أساسية جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بحسب (آر تي).

ومن المتوقع أن يوقع رئيسا البلدين على الوثيقة على هامش قمة "بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان الروسية في تشرين الأول/أكتوبر 2024.