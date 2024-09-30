وزير التموين لـ المواطن: البطاقة التموينية أمانة في يدك فأحسِن استخدامها

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البطاقة التموينية أمانة في يد المواطن وبالتالي عليها أن يحسن استخدامها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «رسالتي للمواطن.. لا تستمع للأفكار التي تجعلك لا تستخدم حقك.. متخليش حد يستخدم البطاقة التموينية بتاعتك.. متخليش حد يقنعك إنك تاخد فلوس منه ومتتنازلش عن التموين».

وأوضح فاروق، أنه موجود في منصبه من أجل خدمة المواطن، بأفضل الطرق وبأحدث النظم وباستخدام الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية التي تمت في هذا المجال.

وتحدث فاروق، عن ملف التجارة الداخلية، قائلا: «دائما ما يعتقد المسؤولون عن التجارة أن الإنفاق هو الذي سيجعل التجارة تتحسن.. عمليات الإنفاق الكبير تؤدي إلى زيادة التضخم إذا لم تكن السلعة متوفرة لكن إذا كانت لسلع مناسبة وبها عمليات إنفاق يكون هناك تحريك للسوق بالتالي يكون فيه استقرار».

وأوضح أن التجارة الداخلية تمثل في الأساس جزءا من التجارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يتم التحرك بتشارك وتكامل في هذا الملف».

وشدد على أهمية تعظيم المناطق اللوجستية لتستفيد منها التجارة الخارجية، وتابع: «هذا ما فعلناه في مناطق لوجستية في منطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية».