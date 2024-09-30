إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي

صرح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الإثنين، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما بعض.

وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: «أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا».

وشدد أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضاف: «في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب».

ولفت إلى أن «مواجهة العقوبات الغربية غير القانونية تتطلب تعاون إيران وروسيا مع بعضهما بعض على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات».

وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي، أشار عارف إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 2.5 مليون يورو، معربا عن أمله في أن يرتفع هذا الرقم «إلى مستوى أعلى» بفضل الجهود المشتركة.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون مع إيران إلى مستوى أعلى.

وقال ميشوستين: «العلاقات بين روسيا وإيران لها تاريخ يمتد لقرون، يقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام»، مؤكدًا أن «روسيا مهتمة بصدق برفع التعاون إلى مستوى أعلى».

وشدد على أن روسيا تولي أهمية ذات أولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنويع التبادل التجاري المتبادل وهيكله، ومواصلة العمل على زيادته.