مسئولون إسرائيليون: غزو لبنان مسألة وقت

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين أن الاجتياح البري للبنان بات وشيكا، وسط حديث عن غزو محدود هدفه إبعاد مقاتلي حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني.

ونقل موقع "والا" عن مسئولين أمنيين إسرائيليين أن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان بات مسألة وقت، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي آخر، قوله إن قوات الاحتلال تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، وأنها تعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة، على حد تعبيره.

وقال المصدر الأمني، إن إسرائيل "تجمع معلومات مخابراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري".

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته "مستمرة في تلقي تدريبات بمواقع إطلاق النار في الجبهة الشمالية وسيحظر على المدنيين دخولها".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مسئولين كبارا في القيادة الشمالية العسكرية يضغطون من أجل بداية غزو بري للبنان.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوات إلى لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن هناك إجماعا داخل النظام السياسي في إسرائيل على اجتياح بري محدود في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن استعداد إسرائيل لتحرك بري سيترك مجالا للتفاوض على إخراج مقاتلي حزب الله من الحدود باتفاق مكتوب، على حد زعمها.