وزيرة الخارجية الألمانية تؤيد ترشيح حزب الخضر لوزير الاقتصاد لمنصب المستشار

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها للترشح المحتمل لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية في خريف 2025.

يذكر أن هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الحالي أولاف شولتس، يزامل بيربوك في حزب الخضر.

وفي تصريحات لبرنامج بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت بيربوك إن هابيك "هو بالتأكيد الرجل المناسب لنا في هذه الحملة انتخابات البرلمان الاتحادي المليئة بالتحديات".

يذكر أن بيربوك كانت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، حيث حققت نتيجة متوسطة آنذاك. وتتجه الأمور نحو ترشيح هابيك عن حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، ويستند هذا التوقع إلى عملية إعادة الهيكلة الكاملة في المناصب داخل الحزب. وأضافت بيربوك: "روبرت هابيك هو الشخص الذي سيقودنا في الحملة الانتخابية للبرلمان".

وأكدت بيربوك أن "قوتنا تتركز بالدرجة الأولى في العمل كفريق" مشيرة إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة في هذا الوقت، فإن القول الصحيح هو :"لا حاجة إلى مقاتلين منفردين"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد من بين أمور أخرى تميز حزب الخضر عن زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر. وأعلنت بيربوك أنها ترغب في أداء دورها كسياسية بارزة في فريق هابيك خلال الحملة الانتخابية.

ورأت بيربوك أن حزب الخضر بحاجة إلى "إعادة انطلاق"، وطالبت أعضاء حزبها بتعزيز مواجهة التناقضات "المزعومة" عن الحزب. وأضافت: "نحتاج إلى ذلك الآن، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الهجرة بحيث لا تكون هناك تناقضات بين الأمن الداخلي وحق اللجوء القوي".

وعلى جانب آخر، أعربت بيربوك عن دعمها لزميلها في الحزب ووزير الزراعة جيم أوزدمير بعد أن كتب مقالا صحفيا عن ملف الهجرة تفاوت رد الفعل عليه بين مؤيد ومنتقد.

وفي مقاله، كتب أوزدمير المنحدر من أصول تركية أن ابنته تتعرض بشكل متكرر "لنظرات غير مريحة أو تحرش جنسي" من قبل رجال ذوي خلفيات مهاجرة. وأشادت بيربوك بأن أوزدمير حالفه الصواب في تسليط الضوء على مسألة قلة الاحترام للنساء في بعض المجالات - "بما في ذلك من قبل أولئك الذين قدموا إلى بلدنا".