قرار رسمي ببيع ملعب سان سيرو لناديي ميلان وإنتر

ويعتزم الفريقان استبدال الملعب، الذي يبلغ عمره قرابة 100 عام، بملعب جديد في الموقع نفسه، حيث يبلغ سعر شراء الموقع الذي تبلغ مساحته 28 هكتارًا، والذي يشمل أيضًا مواقف سيارات، حوالي 200 مليون يورو (235 مليون دولار).

وجاء قرار المجلس بعد مناقشات مطولة استمرت ليلة الثلاثاء، حيث قام 24 عضوا بالتصويت لصالح البيع، بينما عارضه 20 عضوًا، معتبرين السعر منخفضا للغاية.

وكانت هناك احتجاجات من جانب الجماهير، التي تريد الاحتفاظ بالملعب الشهير في غرب المدينة، لكن الملعب أصبح قديما، وناقش ميلان وإنتر لسنوات خطط تجديده أو نقله، حيث يتشاركان الملعب ويستأجرانه من المجلس.

ويأخذ أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج، اسمه من الحي الذي يقع فيه، علما بأنه تم تسميته رسميا بملعب جوتسيبي مياتزا، تيمنا بلاعب كرة القدم (1910 - 1979)، الذي لعب لكل من ميلان وإنتر ميلان.

وفي العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، سوف يستضيف الملعب الحالي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا، المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 22 فبراير المقبل.

ومن المقرر أيضا إقامة مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2032)، التي تستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا، في مدينة ميلانو.

وإذا تم الانتهاء من تشييد الملعب الجديد في الوقت المحدد، فمن المتوقع أن تقام هذه المباريات به، حيث سيكون أكثر حداثة ولكنه أصغر حجما، حيث تصل سعته المتوقعة 71500 متفرج.

ومن المقرر افتتاح الملعب الجديد عام 2031. ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان الفرق اللعب على الملعب الحالي خلال أعمال البناء الأولية.

وتقع أقرب الملاعب القادرة على استضافة مباريات ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي في مونزا وبيرجامو وكومو، لكنها تستوعب عددا أقل بكثير من الجماهير.